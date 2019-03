El día que La Toya reconoció que Michael Jackson era un pedófilo

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- En 1993 La Toya Jackson reconoció en una entrevista que su hermano, Michael, cometía abusos contra menores de edad; el video de la declaración, que había sido olvidado, reapareció en las redes sociales tras el resurgimiento de las acusaciones contra "El Rey del Pop", como resultado de la difusión del documental Leaving Neverland, donde dos hombres detallan los abusos de los que presuntamente fueron víctimas.

"Michael es mi hermano y lo amo mucho, pero yo no puedo y no voy a ser una colaboradora silenciosa de los crímenes contra niños pequeños e inocentes", decía La Toya Jackson en una entrevista con MTV, justo cuando aparecían las primeras denuncias por abuso sexual contra Michael Jackson. "He visto cheques a nombre de los padres de estos niños", reporta Infobae.

"Amo mucho a Michael y lo siento, pero lo siento aún más por estos niños, porque ya no tienen vida. Por qué no se detienen y piensan por un segundo y me dicen qué hombre de 35 años va a tomar un niño pequeño y se va a quedar con él durante 30 días. Y va a tomar otro niño y quedarse con él durante cinco días en una habitación, sin salir nunca", dice La Toya en el video.

"Amo a mi hermano, pero está mal, no quiero ver a estos niños heridos. Yo también he sido lastimada por ello. Mi padre abusó sexualmente de mí y no me gusta la forma en que se siente hasta hoy. Acá está mi marido que puede responder por mí. No voy a volver a tener relación con él por esto. Lo amo mucho, pero no puedo", agrega.

Luego culpó a su esposo de sus dichos

La artista cambiaría de opinión poco después. Al retractarse, culpó a su esposo, Jack Gordon, de haberla persuadido de decir eso.

Tras la difusión del documental, La Toya se refirió a las denuncias durante una visita a México para presentar el show "Forever. The Best About the King of Pop". Como el resto de la familia, tildó a los denunciantes de "mentirosos".

"Somos una familia muy unida, que se aman los unos a los otros y que crecemos de manera constante, tenemos muchos sobrinos y hay muchos niñas que van llegando y nos hacemos muchos más. Entonces es por eso que estamos más unidos que nunca", dijo la cantante.