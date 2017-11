Alexa Lozano 'tacha' a La Voz... México de una farsa (video)

Agencia

Ciudad de México.- Alexa Lozano vuelve a ponerse en medio de la polémica luego de su controversial participación en el programa "La Voz... México", pues a través de las redes sociales ha dado respuesta a los comentarios que surgieron tras esta reaparición en los medios.

Después de su abrupta decisión de salir de la emisión sin siquiera contender por un puesto en la segunda fase del proyecto, la ex Timbiriche ha recibido toda clase de críticas, motivo que la orilló a dar su versión al respecto, informa Quién.com.

Con el mensaje: “La voz México me mintió y me exhibió como una persona que no soy”, Lozano compartió un video explicando: “Respetable público, les quiero comentar que yo participé en La Voz porque fui invitada por el productor y acepté participar bajo las condiciones específicas, las cuales no se respetaron y por eso renuncié”.

Admitiendo su culpa por aceptar el trato, Alexa continuó: “...lo hice mal, estoy de acuerdo. Con lo que no estoy de acuerdo es con la edición manipulada del pasado domingo, donde los coaches me ofenden para así generar más rating, dejando mi imagen en el suelo. La Voz es una farsa y una mentira, donde los únicos que se fortalecen son los coaches y el programa”.

Por si esto fuera poco, la cantante no dudó en enviar un mensaje que todo apunta va dirigido a Yuri. “Y ya, termino este mensaje diciendo que ahora hay artistas que pregonan a Dios y se esconden detrás de él para seguir haciendo lo que siempre han hecho: maldades”, concluyó.

Fue hace dos fines de semana cuando Alexa dejó el programa en pleno escenario, cuando iba a contender con otra concursante. Previo a que iniciara la competencia, tomó el micrófono para anunciar su renuncia.

“Tengo el honor y el privilegio de haber pertenecido a dos de los grupos de pop más importantes de México: Fandango con su ' Autos, moda y rock and roll'. y el grupo Timbiriche, con su 'Muriendo Lento', pero este sueño de estar aquí no me corresponde a mí, sino a ti, María Elisa. Este camino yo ya lo recorrí hace muchos años, de verdad es para mí increíble que tengas la oportunidad de seguir aquí, de recorrerlo y de vivir los sueños que yo viví”, dijo la cantante.

En ese momento Yuri interviene y comenta: “’Quema mucho el sol’”, luego Jacky Bracamontes entra al escenario para preguntarle si estaba segura: “Estoy súper segura y estoy súper contenta de hacerlo”, respondió.