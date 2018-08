Lady Gaga se despide 'Zombie Boy' con emotivo mensaje

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La cantante Lady Gaga ha recurrido a sus redes sociales para compartir con todos sus seguidores el dolor y la pena que le embargan desde que, el pasado miércoles, se diera a conocer la noticia de que el modelo y artista Zombie Boy -cuyo nombre real era Rick Genest- se había quitado la vida en su apartamento de la localidad canadiense de Plateau-Mont-Royal.

"El suicidio de mi buen amigo Rick Genest, Zombie Boy, es mucho más que devastador. Tenemos que trabajar más y más duro para cambiar la cultura y darle a las enfermedades mentales la relevancia que se merecen. Y sobre todo hemos de acabar con el estigma que impide a muchas personas hablar de ello y buscar ayuda", ha escrito la intérprete en su perfil de Twitter junto a varias imágenes que lo muestran con el fallecido.

La afamada vocalista, quien lleva años implicándose personalmente en toda clase de campañas con las que dar mayor visibilidad a los trastornos psicológicos y a la necesidad de reforzar los tratamientos, mantenía una estrecha amistad con el artista, de 32 años, que se remontaba a los tiempos del videoclip 'Born This Way' (2011), en el que Zombie aparecía como estrella invitada para reivindicar la expresión individual y la tolerancia hacia lo diferente.

"Tratar a los demás con amabilidad y respeto, así como afrontar las enfermedades mentales, no son cosas que se puedan hacer solo un día. A partir de este otoño, y a través de mi fundación 'Born This Way', me dedicaré a explorar el poder de todos aquellos hábitos que nos llevarán a crear una cultura más bondadosa y hospitalaria que redunde en el bienestar de todos por igual", ha expresado en el mismo mensaje para animar a sus fans a involucrarse con ella en la tarea.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB — Lady Gaga (@ladygaga) 3 de agosto de 2018

Science tells us that it takes 21 days to form a habit, if you are suffering from Mental Health issue I beckon for today to be your first day or a continuation of the work you’ve been doing. Reach out if you’re in pain, and if you know someone who is, reach out to them too. pic.twitter.com/4pVR5xyoH6 — Lady Gaga (@ladygaga) 3 de agosto de 2018

Con información del portal Quién.