Lady Gaga “confirma embarazo”, esto es lo que dijo

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras los rumores sobre un posible embarazo de la cantante Lady Gaga, ésta finalmente ha comentado al respecto y ha confirmado que está en gestación pero no de un bebé.

Los comentarios referentes a su estado de gravidez comenzaron debido a que supuestamente, la intérprete de 32 años habría contado en la fiesta después de la entrega de premios Óscar que estaba embarazada.

La cantante, ganadora de un Oscar por la letra del tema de la película “A Star Is Born” respondió en su cuenta de Twitter con un contundente mensaje.

También te puede interesar: Entre Lady Gaga y Bradley Cooper ¿Ha nacido un romance?

“Rumores de que estoy embarazada? Sí, embarazada de #LG6”, se lee en el mensaje.

El hashtag es sobre su sexto disco, el cual finalizaría la pausa de tres años que lleva Gaga después del lanzamiento de Joanne en 2016, último álbum antes de dedicarse plenamente a otras facetas artísticas como la actuación.

Lady Gaga tiene cinco álbumes de estudio: The Fame (2008); Born this way (2011); Artpop (2013); Cheek to Cheek con Tony Bennett (2014); Joanne (2016).

En la mira por su estrecha relación con Bradley Cooper

Después de terminar el compromiso que tenía con su ex pareja, comenzaron a relacionarla con su compañero de elenco en ‘A Star Is Born’, Bradley Cooper.

Luego de múltiples comentarios sobre el ‘romance’ que aparentó la pareja en la ceremonia de los Oscar, Gaga declaró que su química con Bradley Cooper fue actuada a propósito durante cada una de las alfombras rojas y “aclaró todo” por medio de sus redes sociales.

(Con información de Rock and Pop y Publímetro)