Lady Gaga lanza nuevo álbum Harlequin, banda sonora de Joker 2

Este viernes 27 de septiembre, Lady Gaga sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo álbum Harlequin, el cual también sirve como banda sonora para la esperada película Joker 2: Folie à Deux.

La noticia ha causado gran revuelo en redes sociales, donde los fans han manifestado su entusiasmo por escuchar las nuevas canciones en plataformas como Spotify.

La cantante reveló la portada del álbum el martes 24 de septiembre a través de su cuenta de Instagram, acompañada de imágenes exclusivas de la sesión de fotos realizada para el lanzamiento. Además, se han filtrado imágenes en internet que sugieren una posible edición en vinilo, lo que ha elevado aún más las expectativas entre sus seguidores.

Harlequin incluye 13 temas que combinan jazz y un toque teatral. Entre las canciones destacadas se encuentran: Good Morning, Get Happy (2024), Oh, When the Saints, The Jokery Happy Mistake, esta última descrita por Gaga como una pieza muy personal.

¿Cuándo se estrena Joker 2: Folie à Deux en México?

Durante el lanzamiento, la artista compartió con sus fans que escribió Happy Mistake como una “reflexión sobre todos mis álbumes y canciones. Es una celebración de toda la oscuridad que me ha sanado y de las identidades duales que he llevado conmigo”.

El álbum llega apenas una semana antes del estreno de Joker 2: Folie à Deux, protagonizada por Lady Gaga junto a Joaquin Phoenix. La película llegará a los cines de México el próximo 2 de octubre, y Harlequin ya se encuentra disponible en plataformas de streaming.

