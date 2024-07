Caos, revolución y amor: esto reveló el nuevo tráiler de 'Joker 2'

Joaquin Phoenix y Lady Gaga desatan el caos y el amor en Ciudad Gótica en el nuevo tráiler oficial de Joker 2, revelado este 23 de julio por Warner Bros. Pictures.

El reciente adelanto de ‘Joker: Folie à Deux’, que llegará a los cines el próximo 4 de octubre, muestra más detalles de las interpretaciones de Phoenix y Gaga, cargadas de música y baile.

Todd Phillips vuelve a dirigir este proyecto, que tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia.

Venice Film Festival chief Alberto Barbera calls ‘JOKER: FOLIE À DEUX’ “one of the most daring, brave, and creative films in recent American cinema.”



“We were astonished, our mouths were open at the end of the screening. It is a darker film.”



