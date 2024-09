Lady Gaga presume su anillo de compromiso en el Festival de Venecia

Lady Gaga, la icónica cantautora y actriz, ha revelado por primera vez su impresionante anillo de compromiso, un regalo de su prometido Michael Polansky. La estrella deslumbró durante su llegada al Festival de Cine de Venecia, donde su esperada película Joker: Folie à Deux compite en la prestigiosa sección oficial.

Las primeras imágenes del anillo fueron capturadas por la prensa presente en el festival, siendo rápidamente difundidas por medios como Page Six. En las fotografías, se puede ver a Lady Gaga y Polansky compartiendo momentos de complicidad, intercambiando abrazos y besos que no dejaron dudas sobre su amor y compromiso.

LADY GAGA YA LLEGÓ A VENECIA PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE VENECIA. PREPÁRENSE PORQUE SE VIENE UN TREMENDO COLAPSO. NO ESTOY PREPARADO. pic.twitter.com/jRToyfORjB — David;⚡⁷ (@GAGAXBTS) September 2, 2024

Para su aparición en el festival, Gaga optó por un llamativo minivestido de lunares en blanco y negro, complementado con gafas oscuras y un peinado recogido que realzaba su elegancia. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el gran anillo que lucía en su mano izquierda, un símbolo del compromiso que la une con el empresario.

Michael Polansky, por su parte, mantuvo un perfil discreto, vistiendo un elegante conjunto negro compuesto por chaqueta y pantalones a juego. A pesar de su sobriedad, Polansky no dejó de mostrar su afecto hacia Gaga, manteniéndose a su lado en todo momento mientras la cantante agradecía el cálido recibimiento de los asistentes en Venecia.

Un compromiso que consolida su relación

Este anillo de compromiso marca un hito en la relación de la pareja, que ha mantenido su romance en relativa discreción desde sus inicios. Aunque el compromiso de la pareja ya había sido insinuado previamente, fue durante los Juegos Olímpicos de París cuando Lady Gaga hizo pública la noticia, refiriéndose a Polansky como su "prometido" al presentarlo al primer ministro francés, Gabriel Attal.

La relación entre Lady Gaga y Michael Polansky ha sido objeto de especulación y admiración desde que se hicieron públicos como pareja. Con esta reciente aparición en Venecia, la pareja demuestra que su compromiso va en serio, consolidando su lugar como una de las parejas más admiradas en el mundo del entretenimiento.

(Con información de Reforma)