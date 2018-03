¡No te la pierdas! Lady Gaga saca cover de Elton Jonh (Video)

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La cantante Lady Gaga dio a conocer este Viernes Santo su nueva interpretación y cover de 'Your Song' de Elton John.

De acuerdo con SDP Noticias, el cover se incluye en el disco tributo "Revamp".

Lady Gaga participa en el homenaje que grandes artistas están realizando a Elton John.

La Mother Monster hizo su propia versión del hit “Your Song”, la cual se incluye en el disco Revamp, uno de los discos tributo al británico, que serán lanzados el 6 de abril.

El segundo álbum llegará bajo el título “Restoration”.

Lady Gaga cumple 32 años

Este miércoles la archiconocida Lady Gaga ha cumplido 32 años en un momento profesional inmejorable: a lo largo del último año ha publicado uno de sus discos más personales -'Joanne'- y ha conseguido dejar al mundo entero con la boca abierta gracias a su aplaudida actuación en el intermedio de la Super Bowl, sin olvidar que en breve dará un paso más en su carrera como actriz con el estreno del remake 'A Star is Born' junto a Bradley Cooper.

Quizá por esa razón la cantante ha preferido echar la vista atrás en una fecha tan especial, hasta aquella época ya tan lejana en la que era tan solo Stefani Germanotta, una joven neoyorquina con grandes aspiraciones artísticas que decidió probar suerte en el pop cuando sus audiciones interpretativas no dieron los resultados esperados.

Para deleite de todos sus seguidores de la esfera virtual, Gaga también ha rescatado del baúl de los recuerdos una antigua fotografía

"Aquí estoy yo en 2007, justo antes de teñirme el pelo de rubio y del lanzamiento de 'Just Dance'. Ahora estamos en 2018 y me siento muy afortunada de cumplir 32 con una base de fans como mis 'Monstruitos', a quienes he visto predicar un mensaje de aceptación y amabilidad durante diez años", reza el tuit que ha publicado.