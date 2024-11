Lady Gaga se une al reparto de la segunda temporada de ‘Merlina’

Después de su intenso papel en ‘Joker: Folie à Deux’, Lady Gaga llevará su faceta dramática a la pantalla chica como parte del elenco de la segunda temporada de 'Merlina’.

Según confirmó Entertainment Weekly, la aclamada artista se unirá al reparto de ‘Wednesday’ (título original de la serie), una de las producciones más vistas de Netflix.

Aunque aún no se han dado detalles sobre el papel que interpretará ni el tiempo que aparecerá en pantalla, la revista asegura que Lady Gaga compartirá escena con destacados actores como Jenna Ortega, Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán e Isaac Ordonez, entre otros.

