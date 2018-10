Agencia

MADRID.- En las últimas semanas, Lady Gaga está recibiendo no pocos elogios gracias a su papel en el remake de ‘Ha nacido una estrella’. Y parece que la estrella del pop ya tiene un nuevo proyecto a la vista, porque Disney quiere que interprete a la villana de su nueva película ‘La Sirenita’.

Según informa The Disinsider, Lady Gaga es la principal candidata de Disney para interpretar a Úrsula, la temible mujer pulpo que roba la voz de Ariel en el clásico de animación. Si bien a estas alturas se trata de sólo un rumor, la elección de Gaga tiene mucho sentido, sobre todo para interpretar a un personaje obsesionado con su voz.

La cantante no sólo ha recibido buenas críticas por su última película.

Su papel en ‘American Horror Story’ también obtuvo el respaldo de los críticos y el público, llegó incluso a ganar un Globo de Oro, lo que la convierte en una candidata casi perfecta para el rol, tanto a nivel musical como de actuación.

Gaga no es el único nombre que ha sonado en torno a la nueva adaptación de ‘La Sirenita’. La actriz Zendaya es la candidata que más suena para interpretar a Ariel, y aunque The Hashtag Show informó que Disney podría haberle ofrecido el papel, por el momento no ha habido confirmación por parte del estudio. Por el momento no hay fecha de estreno prevista para ‘La Sirenita’. Pero se unirá al resto de las adaptaciones de acción en vivo que prepara Disney.