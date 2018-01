Pierde la batalla contra el cáncer: muere la actriz Lari White

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La cantante, productora y actriz estadounidense Lari White ha muerto tras una batalla contra un cáncer peritoneal, que se encontraba en estado avanzado.

Falleció este martes en un centro de cuidado paliativo en la ciudad de Nashville (Tennessee, EE.UU.) a los 52 años.

White fue diagnosticada con ese raro tipo de cáncer en septiembre del año pasado y desde entonces ha sufrido complicaciones.

Entre sus canciones más famosas están 'That's My Baby', 'Now I Know' y 'That's How You Know (When You're in Love)'. Como actriz, destacan su aparición en la película Náufrago (Cast Away, en inglés), de Robert Zemeckis. A lo largo de su carrera también fue coproductora de los álbumes de los cantantes Toby Keith (White Trash With Money, 2006), Billy Dean y Shawn Mullens.

Inicios de White

A principios de la década de 1990, consiguió un trabajo como cantante para Rodney Crowell. Después de que RCA firmara un contrato discográfico con White, ella, Crowell y Steuart Smith, coprodujeron su álbum debut de 1993, "Lead Me Not". El single más exitoso del álbum, "What a Woman Wants", alcanzó el puesto 44 en las listas de éxitos.

Tres álbumes a los que contribuyó White, dos volúmenes de "Amazing Grace: A Salute to Country Gospel" y la banda sonora de la película "The Apostle", ganaron los premios Grammy en la categoría Mejor Álbum Gospel del Sur, Country o Bluegrass.

GoFundMe

En enero se lanzó una campaña GoFundMe para ayudar con las facturas médicas y los gastos domésticos de White. En 12 días recaudó más de 90 mil dólares. Según los organizadores de la campaña, la "campaña continúa en honor de Lari a medida que la necesidad continúa".

A White le sobreviven su esposo de más de 23 años, Chuck Cannon, sus tres hijos M'Kenzy, Kyra Ciel y Jaxon, sus padres Larry e Yvonne White, su hermana Natasha y su hermano Torne.

