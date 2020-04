A Laura Bozzo le afecta cuarentena y lo compara con su arresto domiciliario

Ciudad de México.- Laura Bozzo reveló que esta cuarentena debido a la pandemia le está afectando lo doble. La conductora, quien se encuentra en Acapulco con su hija Victoria, aseguró estar tranquila, pero que esta situación la ha hecho recordar un duro episodio en su vida cuando estuvo en arresto domiciliario en Lima, Perú.

Sin embargo y con base en la experiencia que tiene en cuanto a los encierros, aconseja a las personas que durante el confinamiento mantenga una rutina en casa.

Bozzo ve el contexto actual como una lección de vida y no simplemente una cuestión de encerrarse.

En su caso lo que más piensa en estos días es qué puede hacer con la gente que no tiene para comer y vive al día. Adelanta que se dedicará a ayudar a madres solteras que están en cuarentena.

