¡Desgraciados! Laura Bozzo defiende sus fotos en bikini

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Bozzo compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en traje de baño desde Acapulco, lugar que se ha convertido en su fuente de energía, así lo aseguró la peruana en el mensaje con el que acompañó dicha instantánea: "Acapulco fuente de toda mi energía".

De acuerdo con información de Tribuna y Las Estrellas, la peruana recordó sus tiempos de juventud y compartió un par de fotografías.

“A los 18 años en un desfile en Ancon y a los 21 celebrando mi cumpleaños con mis padres en Grecia, lindos recuerdos". También subió una imagen actual en traje de baño.

Recientemente la conductora respondió a las críticas que la acusan de tener mal aspecto en bikini por su avanzada edad, a lo que ella expresa que todo está en su lugar y gracias al ejercicio ha logrado mantener sus atributos sin flacidez, es por ello que muestra todo su cuerpo, segura de sí misma.

“Ay yo sí, quien puede, puede mi rey. A cualquier edad depende si estás dura, colgada o gorda, si el busto lo tuviera caído no lo iba a mostrar, si esto lo tuviera bofo no lo iba a mostrar, pero estoy durita, estoy bien, imagínate, vieja y gorda ni muerta lo voy a mostrar", dijo la conductora a las cámaras del programa Hoy.

“Yo soy una enferma del ejercicio físico, de las dietas, siempre me estoy cuidando y ahora que me he mudado a mi nueva casa, pues lo único que hago es montar bicicleta, pa’ca y pa’lla, no uso carro, sólo bicicleta”, agregó.