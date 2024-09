LCDLF: Surge la campaña ‘Nos vamos con Arath’ tras amenazas de Adrián Marcelo

Luego de que Arath de la Torre considerará pedir su salida de La Casa de los Famosos por las amenazas que recibió de su compañero Adrián Marcelo, en redes sociales inició una campaña en apoyo al actor bajo el eslogan ‘Nos vamos con Arath’, misma que se volvió tendencia en México y dentro de las más mencionadas a nivel mundial en Twitter, ahora X.

Arath de la Torre, actor y conductor del programa "Hoy", está considerando abandonar "La Casa de los Famosos México" después de recibir amenazas por parte de su compañero de reality, Adrián Marcelo.

"NOS VAMOS CON ARATH":

Porque el público está llamando a una manifestación masiva en contra de Adrián Marcelo por sus actitudes ofensivas dentro de #LaCasaDeLosFamososMx, amenazando con dejar de ver el programa si no se toman cartas en el asunto. pic.twitter.com/l04C33F5a7 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 2, 2024

El conflicto entre ambos alcanzó su punto álgido después de la Gala de Eliminación del domingo, donde Adrián Marcelo le advirtió a Arath que evitara enfrentarse a él en futuras nominaciones, insinuando que, de lo contrario, las consecuencias serían severas.

Adrián Marcelo, quien ha justificado sus palabras alegando ser una persona muy competitiva, reiteró que no se trataba de una amenaza, pero sugirió a Arath que pidiera a sus hijos no ver el programa si él volvía a nominarlo.

Esto llevó a Arath a plantearse su salida del reality, expresando su preocupación por la seguridad emocional de sus hijos. "No tengo la necesidad de que me amenacen de esa manera... no puedo permitirme ya tanta humillación", comentó el actor.

Fans llaman a no ver 24/7 desde este día contra violencia de Adrián Marcelo

La situación generó una gran movilización en redes sociales bajo el hashtag ‘Nos vamos con Arath’, que rápidamente se volvió tendencia número uno en México y una de las más mencionadas a nivel mundial en X (anteriormente Twitter).

Los seguidores del actor expresaron su apoyo, e incluso convocaron a una manifestación pacífica afuera de "La Casa de los Famosos" para exigir sanciones contra Adrián Marcelo y mayor transparencia en el reality show.

Además, un sector del público ha amenazado con cancelar su suscripción a Vix Premium y no ver la transmisión del 24/7 por la violencia ejercida por Adrián Marcelo, así mismo alegan que la plataforma censura las cámaras en ciertas horas del día, lo que incumple con la promesa de tener acceso a la casa las 24 horas.

Se espera que Arath de la Torre haga oficial su decisión de abandonar el programa durante la Gala de este lunes por la noche. La producción de Televisa aún no ha emitido un comunicado al respecto.

(Con información de Contra y El Universal)