Conoce el primer adelanto de la película de Brad Pitt y DiCaprio

ESTADOS UNIDOS.- El primer adelanto de la nueva cinta protagonizada por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio fue dado a conocer esta mañana por el mismo actor californiano y famoso por Titanic.

'Once Upon a Time in Hollywood' es el nombre de la nueva cinta de Quentin Tarantino, cineasta conocido por la saga Kill Bill y cintas como Pulp Fiction y The Hateful Eight.

En la imagen se puede a ver a los dos histriones caracterizados y portando gabardinas de los años 60. La historia, escrita y dirigida por Tarantino, va sobre Rick Dalton (DiCaprio), un antiguo actor de series televisivas sobre el Viejo Oeste, y su doble de stunt, Cliff Boot (Brad Pitt).

Según el portal especializado The Hollywood Reporter, la trama se sitúa en Los Ángeles de 1969, cuando la sede más importante de la industria del entretenimiento sufría varios cambios.

“Ambos están lidiando por destacar en un Hollywood al que ya no reconocen. Pero Rick tiene como persona a una persona muy famosa: Sharon Tate”, diría Tarantino en un adelanto retomado por el sitio web.

El proyecto fue anunciado en febrero pasado por Sony Pictures y se acerca mucho a la cinta Pulp Fiction (1994), según dijo su propio creador.

Tarantino trabajó con Pitt en 'Bastardos sin gloria' de 2009, que recaudó más de $321 millones en todo el mundo y fue nominado para ocho premios de la Academia, con Christoph Waltzganando por mejor actor de reparto.

DiCaprio, por su parte, también protagonizó una película de Tarantino y fue 'Django' de 2012. Cinta con cinco nominaciones y dos triunfos en los Oscar (mejor guión original para Tarantino y mejor actor de reparto, otra vez para Waltz).

Con información del portal de noticias Quién.