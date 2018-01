Leonardo DiCaprio será estelar en la nueva película de Tarantino

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Las negociaciones llegaron a buen puerto: ¡Leonardo DiCaprio será el estelar en la próxima película de Quentin Tarantino!, recordemos que esta no es la primera vez que trabjan juntos en una película.

Por supuesto, no nos referimos al peculiar proyecto de Star Trek para adultos. Como saben, la novena película de Tarantino se centrará durante la época el terrible asesinato a manos de La Familia (la secta de Charles Manson), y se estrenará justo en el 50 aniversario de los hechos: el 9 de agosto de 2019. Curiosamente, Tarantino ha dicho que la película no se tratará en sí sobre el homicida, sino los hechos en torno a los brutales hechos. El caso es que la historia sigue siendo un misterio, indica CinePremiere en su portal web.

Pero contrario a lo que se rumoraba, el papel de DiCaprio no será el de Manson sino un actor envejecido, aunque no hay datos adicionales. También se sabe que Tarantino quiere a Margot Robbie para el papel de la actriz Sharon Tate (la actriz ya había trabajado a lado de Leo en la película "The Wolf of Wallstreet"), una de las víctimas de Manson, aunque ella ha sido evasiva cuando se le ha preguntado.

También hay posibilidades de que Tom Cruise y Brad Pitt se incorporen al elenco, en lo que se ha descrito como “dos papeles masculinos muy importantes”.

¿Qué les parece esta revelación? Tarantino ya tuvo a DiCaprio en Django sin cadenas (2012), así que será interesante verlos colaborar juntos de nuevo.

Con un probable elenco tan brillante y repleto de estrellas, un guión crudo y verdadero como nos tiene acostumbrado Tarantino, y un espectáculo visual, seguramente el filme termine por ser uno de los Blockbuster de 2019. ¿Ya estás listo para la novena película de Tarantino?