ESTADOS UNIDOS.- Leonardo DiCaprio sorprendió con una reciente declaración acerca de la comida mexicana, ya que señaló que no eran su comida favorita y que prefería las papusas, un platillo originario de El Salvador.

De acuerdo a Infobae, como parte de su labor de promoción, ambos actores ofrecieron una entrevista a un programa de televisión, en la que pasaron de hablar de su trabajo con Tarantino en Once Upon a Time in Hollywood a mencionar sus gustos en comida mexicana.

Aunque en la entrevista también estaban presentes el propio Tarantino y Margot Robbie, otra de las protagonistas, quienes se llevaron toda la atención fueron DiCaprio y Pitt.

En una parte de la entrevista, el reportero les pidió hablar sobre la comida mexicana, pues en la película se toca el tema, a lo que Brad Pitt respondió: "no puedes vivir en Los Ángeles y no amar la comida mexicana", cuando Sandoval le preguntó sobre su platillo favorito, Pitt dijo "no le puedes ganar a un taco".

Sin embargo, DiCaprio tuvo una opinión diferente. "Yo prefiero las pupusas, para mí son mejores que los tacos", señaló luego de que el reportero recordara que se trata de un platillo originario de El Salvador.

Pitt insistió en el asunto de los tacos y aseguró que incluso hay competencias entre ellos para saber en qué lugar se comen los mejores.

Tarantino pidió que no se olvidaran de él y aseguró que su platillo preferido de la cocina mexicana es el pollo con mole. Margot Robbie dijo comer de todo, por ejemplo, guacamole.

Once Upon a Time in Hollywood mezcla la comedia y el drama para narrar varias historias que se unen en Los Ángeles de 1969, conocida como la "época dorada" de la Meca del Cine.

Tarantino dijo que siempre le había interesado la idea de hacer una película acerca de cómo se hacen las películas y de ahí la historia de Rick Dalton (DiCaprio) y Rick Booth (Pitt), un actor y el hombre que lo suple en las escenas de riesgo.

Junto a esa historia está también la de Margot Robbie en el papel de Sharon Tate, actriz y esposa de Roman Polanski, que fue brutalmente asesinada por los seguidores de Charles Manson.

Se trata de la novena cinta de Tarantino, quien ha asegurado que se retirara del mundo de Hollywood una vez que filme diez películas.

"Siempre hay algo emocionante y una electricidad palpable que sucede en sus sets. Hay una especificidad en sus diálogos que hace que casi los tomes como la Biblia, pero también hay una energía que todos tenemos por estar creando algo único y especial cada día (…). No puedo describirlo de manera específica, pero hay mucha electricidad en el ambiente", explicó DiCaprio acerca de trabajar con Tarantino, en una conferencia hace unos días.