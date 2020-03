Liam Hemsworth protagoniza el filme “Arkansas” (Video)

México.- Los actores Liam Hemsworth y Clark Duke protagonizan Arkansas, una película sobre narcotráfico, basada en la novela del mismo nombre de John Brandon.

En el tráiler, Kyle, (Hemsworth) y Swin, (Duke) enfrentan al capo mafioso Frog, (Vince Vaughn), para quien trabajan. Durante el día ambos se hacen pasar por guardaparques, mientras que por la noche son mensajeros de drogas de bajo nivel.

El tráiler inicia con Kyle explicando que “lo que no mucha gente sabe sobre el crimen organizado en el sur es que no es tan organizado”. En una voz en off, dice que trabaja para un hombre que nunca ha conocido.

A pesar de no conocer nunca a su jefe, Kyle y Swim tienen la orden de no interactuar con los lugareños y llamar la atención sobre sí mismos. Swim rompe las reglas cuando comienza una relación con Johnna. El drama se lleva a cabo cuando un hombre amenaza el nuevo esfuerzo profesional de los protagonistas.

“Estos dos se supone que están trabajando para mí. Son los peores enemigos que he tenido”, dice Frog más tarde sobre Kyle y Swim. “Nunca pedí que mi vida se convirtiera en una gran historia, pero eso es lo que está pasando aquí”, continúa el jefe a medida que sospecha más de las intenciones de sus empleados.

La cinta prevé su estreno el próximo 15 de mayo, sin embargo, podría posponerse debido a la emergencia mundial por la pandemia de coronavirus (Covid-19).

Liam Hemsworth es conocido por su participación en Los Juegos del hambre, así como en Día de la Independencia, Empire state, entre otras.

En tanto, Clark Duke debuta como director de cine con Arkansas, cuyo reparto lo completan Michael Kenneth Williams, Vivica A. Fox, Chandler Duke y John Malkovich, entre otros.

Arkansas estará en cines selectos y estará disponible a través de Apple, Amazon y bajo demanda el 1 de mayo.

