¡Por fin! Liam Payne y Rita Ora estrenan canción

CIUDAD DE MÉXICO.- Fifty Shades Freed, o lo que es lo mismo, Cincuenta sombras liberadas (la tercera parte de la saga Cincuenta sombras de Grey) ya tiene canción principal para su banda sonora.

De acuerdo con información del portal de entretenimiento Los 40, Liam Payne y Rita Ora cierran la trilogía cogiendo el relevo con For you.

Las anteriores cintas tuvieron como tema principal a Ellie Goulding y su Love me like you do de la primera película y el I don't wanna live forever de Zayn Malik y Taylor Swift en la secuela.

"No estaba buscando amor hasta que te encontré"

De acuerdo con información del portal de noticias Milenio, el lanzamiento del tema llega un mes antes del estreno de la película, para calmar las ansias de los fans que ya esperan las nuevas aventuras sadomasoquistas de Anastacia y el señor Grey.

"No estaba buscando amor hasta que te encontré", dice la canción.

Sobre la película

La película Cincuenta Sombras Liberadas se estrenará el próximo 9 de febrero de 2018

La secuela finaliza la historia de amor entre “Anastasia Steele” y “Christian Grey”, quienes ya están casados y viven rodeados de lujos y placeres, pero varias personas intentarán quitarles la felicidad que tanto les ha costado conseguir.