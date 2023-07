Lindsay Lohan dio a luz a su primer bebé, un varón

Lindsay Lohan dió a luz a su primer bebé, junto con su esposo Bader Shammas, son padres de un "hijo hermoso y saludable" llamado Luai, reveló el representante de la actriz a The Associated Press en un comunicado, resaltando que "La familia está locamente enamorada".

La artista de 37 años reconocida por protagonizar "Juego de gemelas" filme de Disney, completó su embarazo en Dubai, donde vive con su familia, de acuerdo con el medio Page Six.

La fecha exacta de nacimiento del pequeño de momento no ha sido revelada.

Luai es un nombre árabe su significado es"escudo" o "protector".

Lohan previamente había anunciado su embarazo en marzo de este 2023 con una foto publicada en la red social Instagram de un traje de bebé blanco que decía "Próximamente".

Después de alcanzar la fama desde muy joven, Lohan solía aparecer en noticias negativas de los medios, pero en la actualidad ha mantenido un perfil público más discreto.

Regresó a la actuación, y protagonizó la cinta "Navidad de golpe"de Netflix el año pasado, y actúa en la próxima comedia romántica "Irish Wish" de la plataforma streaming.

En una entrevista de junio con la revista Allure, la artista mencionó que estaba emocionada por convertirse en madre y habló sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar.

"No puedo esperar a ver cuál es el sentimiento y cómo es ser simplemente una madre", mencionando que "Es abrumador en el buen sentido".

Lohan buscó la guía de su coprotagonista de "Un viernes de locos” revelando "Hablé con Jamie Lee Curtis recientemente, y me dijo: 'Simplemente trae al bebé contigo y todo estará bien'"

Dina Lohan, madre de la actriz, le concedió recientemente una entrevista para la revista People, donde señaló que su hija deseaba ser mama.

Declarando: "Lindsay siempre ha amado a los niños porque yo amo a los niños y mi madre ama a los niños. Soy una de cuatro", dijo. "Tenemos una gran familia, por lo que ella siempre ha querido tener hijos. Y ella es tan maternal".

En cuanto al esposo de su hija, Dina indicó que es "tan dulce y que están tan felices. Están realmente felices y listos".

Lindsay Lohan has given birth to her first child. pic.twitter.com/xAGcqlYZYE