Atacan a Lindsay Lohan por criticar al movimiento #MeToo

Estados Unidos.- Tras años de silencio dentro del mundo de Hollywood, las mujeres ahora buscan destapar lo que se ocultaba hasta ahora, las múltiples agresiones sexuales y acosos que han sufrido durante tantos años por parte de actores, productores o directores.

Han sido muchas las actrices que han destapado casos de agresión sexual a raíz del movimiento #MeToo, como Uma Thurman, Mira Sorvino o Reese Witherspoon y otras que aunque no han reconocido sufrir ningún tipo de acoso, se han unido al movimiento, informa el portal El Mundo.

Pero como con cualquier movimiento, hay gente que se posiciona a favor y otras en contra, como ha sido el caso de Lindsay Lohan, que en una entrevista concedida al periódico The Times, ha expresado su opinión acerca del #MeToo.

"Realmente voy a odiarme a mí misma por decir esto, pero creo que al hablar de estas cosas, las mujeres se ven débiles, cuando son mujeres muy fuertes", declaró la actriz, que además ha criticado que salgan ahora todos los casos y no cuando sucedieron.

"Si sucede en ese momento, lo discuten en ese momento. Lo conviertes en algo real al convertirlo en un informe policial ", comentó Lohan, que hace un año, al destaparse el caso de Harvey Weinstein, salió a defenderle en sus redes sociales.

Lindsay reconoce que no ha sufrido ningún tipo de acoso dentro de la industria, pero no ha vivido ajena a este tipo de situaciones. En 2016, la actriz fue agredida por su entonces pareja, Edgar Tarabasov, durante sus vacaciones en Mykonos, a la vista de todo el mundo.

"Cuando las mujeres muestran miedo, siento que eso nos hace impotentes", añadió una entrevista al New York Times tras la agresión sufrida.

La actriz de "Chicas pesadas" no es la primera mujer de Hollywood que se muestra crítica con el movimiento #MeToo, Catherine Deneuve o Amber Rose han sido otras que han mostrado su malestar.

Algunos usuarios de Twitter mostraron su molestia contra las declaraciones de la ex chica Disney.

Hey @lindsaylohan If I'm weak for being in the #metoo movement and speaking against my abuser, what does it make you look like? A moron who has no idea what it's like to survive sexual abuse. Please, shut up and stay home from now on.https://t.co/8dEGbuPbcw