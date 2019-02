Acusan a Katy Perry de racista por estos zapatos ¿será?

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La marca de ropa de Katty Perry retiró de su tienda en línea dos modelos de zapatos para semejar un rostro humano, luego de que su versión "negra" generara una ola de críticas y acusaciones de racismo, informa USA Today.

De acuerdo a RT, se trata de los mocasines Rue Face Slip On Loafers y las sandalias de tacón Ora Face Block Heel Sandal, que se presentan en dos colores, beige y negro, con elementos decorativos en forma de dos ojos, una nariz y una boca de color rojo. Los zapatos negros, por su parte, lucieron para algunos internautas como una grotesca representación de una cara afroamericana.

Poco después de que los artículos desaparecieran del sitio oficial, fueron retirados también de las tiendas en línea de varios minoristas, como Walmart y Dillards, según TMZ. El sitio señaló que la compañía de la cantante estaba en proceso de sacar los zapatos del mercado por completo.

El hecho ha dividido a Twitter en varios bandos. Unos se mostraron indignados por el diseño racista, mientras que otros han calificado las acusaciones como exageradas. Hubo también algunos que reprendieron a Perry por mal gusto y un diseño "asqueroso".

"Ok, ¿podemos simplemente convertir esto en una regla de que cualquier producto, servicio o persona que no sea negro no creará, promoverá ni aplicará ninguna combinación de NEGRO + CARA?", se expresó una usuaria.

