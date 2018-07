Madonna enfrenta problemas con el vecinos de Lisboa

Agencia

ESPAÑA.- Si hay algo imposible de encontrar en Lisboa es una plaza de estacionamiento; pues Madonna ha encontrado uno al lado de casa para sus 15 coches por el módico precio de 720 euros. Esta situación ha provocado una tormenta política en el ayuntamiento de la ciudad.

Desde que Madonna vive en Lisboa ha mudado varias veces de casa. Hace unos meses, ella y sus hijos se mudaron de un gran hotel de lujo a otro más pequeño, el palacio Ramalhete. Con solo 14 habitaciones, Madonna lo reservó en su totalidad para un par de años. Enclavado en el barrio de Lapa, frente al Museo de Arte Antiguo, aparentemente lo reunía todo: discreción, tranquilidad, belleza... en el centro de Lisboa. Solo tiene un problema, el mismo con el que lidian diariamente sus vecinos, la falta de plazas de aparcamiento en la calle y la misma falta de parkings privados o públicos.

También te puede interesar: Andrea Legarreta revela su 'famoso estilo de vida'

El problema de Madonna se agudiza porque su troupe no se desplaza en un Smart for two, precisamente. Madonna en sí es una flota. En un principio, se buscó la solución del pequeño espacio del Museo de Arte Antiguo, pero su director se negó a ceder a un vecino privado el lugar donde cargan y descargan las obras del museo. El mismo director Pimentel ofreció la solución de las traseras de otro palacio, el de Pombal.

El ayuntamiento le ha cedido a Madonna ese solar próximo, de 309 metros cuadrados, a cambio de 720 euros mensuales a pagar al final de contrato. El acuerdo ha soliviantado a socios y oposición del alcalde Fernando Medina, al que le han exigido la publicación del acuerdo.

El precio del estacionamiento para 10 o 15 coches es irrisorio, comparado con las tarifas del parquímetro de la calle (1,20 euros la hora) o de los parquines privados mensuales (nunca inferior a 120 euros mensuales) si los hubiera en el barrio, que no los hay.

El ayuntamiento ya ha contestado a los partidos de la oposición que el acuerdo no es ningún privilegio, que es similar a otros muchos que se han realizado en el mismo solar, y que su bajo precio se debe a que no hay un compromiso temporal. El contrato acabará en el momento que comienzan en el mismo solar las obras de la futura embajada de Timor Este.

La tormenta política, sin embargo, sigue en pie, como todo lo que rodea a la vida de Madonna en la ciudad, adonde llegó hace dos años. También hubo protestas por la celeridad de la administración en conceder la residencia a la cantante, en atención a la repercusión internacional que su estancia en Lisboa tiene en el mundo.

Con información de El País.