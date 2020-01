Llega a la pantalla chica “El Dorado World Tour” de Shakira

Miami.– Tras el exitoso lanzamiento de su álbum de studio “El Dorado”, Shakira regresa con el show más esperado. “Shakira in Concert: El Dorado World Tour” se estrena el viernes 31 de enero por la cadena de televisión de paga HBO y HBO GO.

Anticipando su participación en el máximo evento de fútbol americano en Estados Unidos el próximo fin de semana, la cantante pop presenta en exclusiva el concierto de su última gira mundial, grabado en Los Angeles Forum, con un lleno total.

En “Shakira in Concert: El Dorado World Tour”, la famosa cantante colombiana interpreta éxitos como “Chantaje” y “La Bicicleta”, así como los favoritos de su repertorio de más de 20 años de carrera como “Hips Don't Lie”, “Waka Waka (This time for Africa)” y “Estoy Aquí”.

La película-concierto también contiene segmentos exclusivos que brindan a los espectadores una mirada íntima detrás de los escenarios mostrando la dedicación que tiene en su oficio para brindar a sus seguidores algo que, más que un concierto, es una electrizante experiencia.

Shakira es la artista colombiana de mayor venta de todos los tiempos, con más de 80 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. Sus premios incluyen un Grammy® al Mejor Álbum de Pop Latino y un Grammy® Latino al Mejor Álbum de Pop por “El Dorado”.

Shakira ha colaborado con algunos de los mejores y más grandes personajes del mundo de la música, como Beyoncé, Rihanna, Alejandro Sanz, Calle 13, Pitbull, Kid Cudi, Nicky Jam, Maluma, Dizzee Rascal y Carlos Vives, y se ha presentado en tres Copas Mundiales de la FIFA®.

Además de la música, Shakira ha participado como coach en el reality show, The Voice y protagonizó a “Gazelle” en la película de Disney de 2016 “Zootopia”.

Formó parte de la Comisión de Asesoría del Presidente Obama para la Excelencia Educativa para Hispanos y es fundadora de la “Fundación Pies Descalzos”, que brinda educación y nutrición a niños de bajos recursos en Colombia.

(Con información de HBO)