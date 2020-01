Shakira comparte preparativos para el Super Bowl LIV

Cancún.- Después de anunciar que Shakira y Jennifer López serán las protagonistas del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LIV continúan las especulaciones sobre si cantaran juntas.

A través de sus redes sociales, la cantante colombiana ganadora del Grammy publicó un video en el que aparece lanzando un balón con el mensaje: "¡Diez días para el Super Bowl! ¡Acelerando nuestros preparativos!".

Ten days until Super Bowl. Stepping up our preparations! 🏈 #SBLIV @NFL pic.twitter.com/M3fUttzCrU