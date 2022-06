Christian Nodal se arrepiente de la canción que compuso para J Balvin, así lo confesó en un concierto que ofreció la noche de ayer en Morelia, donde admitió que se arrepentía de haber escrito esa canción, pero que ya no había vuelta atrás.

"Me arrepentí y me arrepiento ya no hay manera de pararlo, va a salir" , dijo, además aseguró que él y Balvin ya hablaron y aclararon las cosas.

El cantante de 23 años aconsejó a su público no ser "m13rda" con la gente, ser empático, porque cuando no lo eres "pasan estas cosas".