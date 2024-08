‘Longlegs’: un filme demasiado absorbente y enigmático para muchos

En ‘Longlegs’, un asesino en serie ha desarrollado un perturbador ritual: dejar tarjetas de cumpleaños en las escenas de sus crímenes que contienen frases escritas en una simbología enigmática.

La agente del FBI, Lee Harker, interpretada por Maika Monroe, se enfrenta al desafío de descifrar estos códigos. Harker posee una sensibilidad casi sobrenatural, una capacidad que podría estar vinculada a los misterios de su propia infancia, marcada por la relación con su madre, interpretada por Alicia Witt.

Se dice que la imitación es la forma más sincera de la adulación, y en este filme, el director y guionista, Osgood Perkins, remite a varias películas del género de suspenso y terror para crear su propio híbrido.

Desde El Silencio de los Inocentes (1991) hasta su predecesora El Sabueso (1986), pasando por un toque de Zodiaco (2007), algo de Annabelle, y mucho de Cure de Kiyoshi Kurosawa, esta mezcla entre procedimiento policial y thriller sobrenatural lleva el sello distintivo de su director mientras juega con las expectativas de la audiencia y construye su propia atmósfera.

Este último objetivo es más exitoso que el primero, ya que la película se mueve de un punto a otro sin mayores sorpresas y bastante predictibilidad, pero el elemento perturbador siempre está presente.

Perkins y el fotógrafo mexicano Andrés Arochi optaron por filmar utilizando una combinación de formato digital y 35 milímetros, lo que le da a la película un estilo visual que evoca los años noventa -donde transcurre la historia- y componen sus tomas con una estricta simetría para aumentar el desconcierto.

