Los Backstreet Boys conquistan la Ciudad de México con su 'DNA Tour'

MÉXICO.- La boy band estadounidense Backstreet Boys, regresó a la Ciudad de México para presentar su DNA Tour, duodécima gira musical que sirve de soporte a su más reciente material discográfico que lleva el mismo nombre.

Tras un retraso de más de una hora, arribaron al escenario A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson, quienes comenzaron el espectáculo con un popurrí que incluyó Everyone, I wanna be with you y The call, para luego dar paso a Don’t want you back, Nobody else y New love.

“Hola, ¿cómo estás? Gracias por su apoyo, sin cada uno de ustedes Backstreet Boys no podríamos existir, estamos muy emocionados de volver a México”, destacó Littrell durante una primera interacción con las más de 15 mil personas que abarrotaron la primera de tres fechas en el domo de cobre, al oriente de la capital.

También te puede interesar: Caifanes cancela concierto en la Ciudad de México y Monterrey

La fiesta continuó con Get down, de su primer material discográfico de 1996, para luego dar paso a éxitos como Show me the meaning of being lonely, Incomplete y Undone, tema que pertenece a su álbum de 2009 “This is us”.

Drowning, Shape of my heart y As long as you love me, también sonaron en el encuentro musical que también sirvió para presumir los éxitos de sus más de 24 años de carrera ininterrumpida, así como el cumpleaños número 45 de Brian, por lo que sus compañeros exhortaron a los presentes a entonar la canción “Feliz cumpleaños”, misma que todos interpretaron en español.

Entre nuevas canciones y clásicos, el quinteto logró cautivar a un séquito de, en su mayoría, seguidoras que no pararon de corear ninguno de los temas y que gritaron ante las complicadas coreografías que ejecutaron los integrantes, quienes tuvieron varios cambios de vestuario.

Nunca te haré llorar, Everybody, Get another boyfriend y I want it that way, fueron los temas más esperados de entre los 33 que conformaron el set que culminó con Don’t go breaking my heart, primer sencillo de su más reciente álbum de estudio, y la clásica Larger than life.