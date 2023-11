“Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes” es amada por la audiencia

Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes llegó a las salas de cine de la mayoría de los principales mercados de todo el mundo el 17 de noviembre.

La quinta entrega de la saga, se basa en el libro precuela homónimo escrito por Suzanne Collins que fue publicado en 2020.

El filme tenía un reto complicado pero al parecer lo ha superado con creces en Rotten Tomatoes la crítica especializada, es decir los representantes de medios en Estados Unidos le concedieron un 63% de aprobación lo cual le da la categoría de aprobado, sin embargo son los fans quienes han respondido mejor ya que en el sitio le han otorgado un 91%, un resultado prometedor.

Lionsgate consiente que la saga de Los Juegos del Hambre es una de sus propiedades más exitosas, tiene grandes expectativas, tras darse a conocer las primeras reacciones de los espectadores esperan que esta precuela pueda tener un estreno sólido y con la recomendación de sus fanáticos podría ayudar a lograr una buena taquilla.

Balada de pájaros cantores y serpientes ambienta 64 años antes de que Katniss Everdeen la “Chica en llamas” (personaje que interpretó Jennifer Lawrence) participará por primera vez en la competencia y cambiará para siempre a la nación con sus acciones convertiéndose en un símbolo.

Se explora a fondo la historia de origen de su némesis un joven Coriolanus Snow analizando a profundidad que lo llevo a su caída para convertirse en el despiadado presidente de Panem.

El director Francis Lawrence que ha estado a cargo de la franquicia cinematográfica desde la segunda cinta retomó su labor, mientras que el guion fue de Michael Arndt y Michael Lesslie.

Explorando el conflicto interior en Coriolanus Snow, cuando lo nombran como mentor de la tributo del distrito 12 Lucy Gray Baird viendo que tiene un gran espíritu combativo, cree que puede ayudarla a ganar, probablemente se empieza a enamorar de ella, pero con una gran ambición, influencias como la de la malévola Dra. Volumnia Gaul, sumado a la oscuridad interna de “Coyro”, quizá su deseo de llegar al poder termine por dominarlo por completo.

La cinta cuenta con un elenco estelar liderado por Tom Blyth (quien interpreta a la versión juvenil del presidente Snow que en las cintas anteriores retrato Donald Sutherland) y una de las jóvenes estrellas en Hollywood, Rachel Zegler de ascendencia colombiana es la responsable de ser la intrépida chica que busca sobrevivir a los letales juegos, usando su ingenio y encanto.

El estudio se esforzó por contar con un reparto de primer nivel y por ello incluyeron a Viola Davis como la Dra. Volumnia Gaul, Peter Dinklage como Casca Highbottom, Jason Schwartzman como "Lucky" Flickerman, Hunter Schafer como Tigris Snow y Josh Andres Rivera como Sejanus Plinth.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes promete mucho y aunque algunos fanáticos ya han expresado su interés por más historias de la franquicia ya sea con nuevas películas o una serie que aborden otros periodos de tiempo.

Como ver los juegos de otros ganadores del certamen, Francis Lawrence ha insistido en que desde su perspectiva le gustaría que solo se basen en los libros de Suzanne Collins.

Se desconoce Lionsgate o la autora de los impresos, tienen planes de seguir expandiendo la franquicia ya sea con una secuela directa o con spin off ambientados en otras épocas.

Tanto los libros como las películas, han sido elogiados por la crítica especializada y tienen una base sólida de fanáticos por lo que podría ser factible generar nuevas producciones.