La alerta de la nueva variante de Covid-19 Ómicron ha llegado hasta los premios Grammy, que a menos de un mes de llevarse a cabo la Academia de Grabación decidió posponer la ceremonia edición 64.

Este miércoles a través de la página web de la Academia se dio a conocer la noticia. De acuerdo con la organización y la cadena CBS, por donde se transmite el evento en Estados Unidos, la decisión de posponer los premios Grammy es debido al aumento de casos de Covid.

After careful consideration and analysis with city and state officials, health and safety experts, the artist community and our many partners, we have postponed the 64th #GRAMMYs. https://t.co/oMzV1U9Tsc