Los Simpson y Loki listos en crossover en épico

ESTADOS UNIDOS.- Una vez más el mundo del entretenimiento nos atrapa, ahora con un posible multiverso en el universo de Marvel y Los Simpson.

Para muestra de ello, Disney prepara un cortometraje protagonizado por Los Simpson y uno de los villanos más queridos de Marvel: Loki.

"El bueno, el malo y el Loki" (“The Good, The Bart and The Loki”) será el título del corto que estrenará, de acuerdo con Deadline, el próximo 7 de julio en Estados Unidos. De acuerdo al portal la historia presentará al Dios del engaño llegando a Springfield y uniendo fuerzas con el mismísimo Bart Simpson.

El dibujo animado de Loki contará en su doblaje original con la voz del actor que lo interpreta en pantalla, Tom Hiddleston. No es la primera vez que la familia amarilla recibe personajes propios de otro mundo. Previamente se estrenó el corto ligado a Star Wars "Maggie Simpson in 'The Force Awakens from Its Nap'".

📺#TV

DISNEY PLUS CONFIRMA PRÓXIMO CROSSOVER ENTRE LOS SIMPSON Y MARVEL.



El cortometraje llegará el próximo 7 de julio de 2021 con el nombre de "El bueno, el Bart y el Loki”, dándole el protagonismo al Dios de las Mentiras, cuya voz será prestara por el mismo Tom Hiddleston. pic.twitter.com/bM8fJoqlOd — PeriódicoElNacional (@elnacionalred) June 30, 2021

¿Dónde podrás ver el capítulo?

El anuncio del episodio especial llega en el marco de la transmisión de la serie "Loki" (capítulos nuevos cada miércoles) que recientemente se estrenó en la plataforma Disney+, mismo donde se podrá ver el capítulo de Los Simpson. En el póster compartido se ve a Lisa como Thor, Carl como Fury, Moe como Visión, Rafita como Hulk, Barney como Iron Man y Ned como Ant-man, entre otros.

TE PUEDE INTERESAR:

Emma Coronel “llega” al mundo de Los Simpson

'Los Simpson' guionista revela los secretos de la famosa serie

¡Habrá Homero para al rato! Los Simpson renuevan por dos temporadas más