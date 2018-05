Lucero conquista con su pronunciado escote (video)

Agencia

Ciudad de México.- La cantante y actriz Lucero se presentó esta mañana en el programa Hoy, donde cantó el tema “Necesitaría”, incluido en el disco “Más enamorada”, en versión banda.

La participación de la interprete provocó la emoción de los usuarios de las redes sociales, quienes manifestaron su apoyo con comentarios para alagar su talento y su belleza, informa el portal 24Horas.

Algunos de los usuarios de las redes sociales, señalaron el pronunciado escote que lleva la cantante, el cual fue tema durante el programa.

Lucero compartió distintos videos en su cuenta oficial de Twitter, así como en el del programa, para pedir el apoyo de sus fans, quienes volvieron el hashtah #LuceroEnHoy en trending topic.

Hace unas semanas, la intérprete de “Electricidad” y “Me muero por estar contigo”, reveló que su secreto para lucir regia es estar enamorada. “[Es importante vivir] una vida tranquila. Me gusta hacer ejercicios, alimentarme bien, [pero] el amor la pone a una bien bonita”, aseguró.

Lucero vive una eterna luna de miel junto a su novio, el empresario Michael Kuri, según People en Español.

“Sí yo estoy muy enamorada como mujer de mi pareja, y como enamorada de la vida, enamorada de todas las cosas buenas que me pasan, de todas las bendiciones que tengo. No puedo más que sonreír y agradecer todos los días y mucha gente tal vez no lo entiende, sobre todo los amargados, piensan que estoy fingiendo o que ‘qué flojera, siempre está contenta’, pero qué flojera estar amargado ¿no?”, “contó a MezcalTV.