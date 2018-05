Se salen con la suya y ‘echan’ a otro de Hoy

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.-El programa de televisión de cadena abierta simplemente dijo adiós a su participación.

También te puede interesar: Andrea Legarreta asombra con sensual foto en la cama

De acuerdo con TV Notas, otro de los conductores del matutino de Televisa ya fue recibido a lo grande en Monterrey, en donde le han ofrecido una mejor oferta de trabajo.

Y es que la semana pasada, Galilea Montijo y Andrea Legarreta se habían salido con la suya y lograron ‘echar’ del programa a Verónica Bastos, a quien ignoraron tajantemente en una transición al aire.

Asimismo, información que en Twitter se dio a conocer que un programa de la cadena Multimedios dio un gran recibimiento al "Maestro de las telenovelas", Alfredo Gudini, quien no sólo participó en un programa, sino que varias emisiones de la empresa local.



Cabe mencionar, la semana pasada trascendió que la periodista de espectáculos, Verónica Bastos, fue echada del programa "Hoy". La razón fue por su popularidad en las emisiones, algo que no les pareció a las conductoras consentidas, Montijo y Legarreta, por lo que intervinieron para que Bastos ya no apareciera en la emisión.

Ello quedó evidenciado durante una transmisión en vivo, donde la periodista fue totalmente ignorada por las conductoras, aún cuando esta les saludó.

Los conflictos comenzaron según TvNotas, al iniciar la participación de Magda Rodríguez como productora del show televisivo, a partir de la nueva organización y talento que introdujo, pues esto provocó el desagrado del elenco ya establecido, en entre los que estaba Legarreta y Montijo.

Según TvNotas la salida de Verónica fue debido a que en la sección "La nota que anota" las conductoras principales ignoraron a las ahí presentes (Martha Figueroa y Verónica Bastos) e incluso ni si quiera las saludaron al llegar a la mesa, lo que enojó mucho a la periodista, tomando la decisión drástica decisión de salir de la emisión, el día 27 de abril.