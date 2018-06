'Tú eres mi logro más grande': Ludwika Paleta

Agencia

CANADÁ.-La mamá más orgullosa… ¡y joven! Así lució Ludwika Paleta quien viajó hasta Canadá para festejar la graduación de su primer hijo, Nicolás Haza, impactando no solo con su estilo y belleza, sino con el gran amor que ambos se tienen, informó la revista Hola.

Y con mucha felicidad –que no decidió ocultar-, la actriz de 39 años publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que sorprendió a más de uno al lucir casi como la hermana mayor de su hijo de 18 años, mostrando su estilizada figura en un top rojo con escote pronunciado así como falda blanca con flores y maxi lentes mientras abrazaba a Nicolás, quien llevaba el uniforme de la Trinity College School, de donde se graduó este año de la preparatoria.

“No puedo estar más orgullosa de ti mi amor. Te felicito por tu esfuerzo, tu disciplina y tus logros. Tú eres mi logro más grande y verte crecer me llena de orgullo. Te amo con todo mi corazón”,comentó Ludwika en dicha publicación, la cual tiene más de 86 mil 'me gusta', y en la que tanto fans y famosas como Inés Gómez Mont o Grettell Valdez aplaudieron los logros del joven.

Eso sí… los fans de Ludwika no solo felicitaron a Nicolás por este gran logros, sino por su galanura, heredando el atractivo único así como rasgos de su madre. "Felicidades, Ludwika, tienes un hijo hermoso!” comentó una seguidora de la actriz, mientras que otras más no ocultaron la sorpresa del crecimiento de su hijo, así como juventud de ella, quien luce más radiante y feliz que nunca. “¿Cuándo creció tanto? ¡No parece tu hijo, parece tu hermano!”.

Y a pesar de la distancia, Ludwika siempre tiene en mente a su hijo, publicando a cada que puede recuerdos así como fotos de su infancia. “Tú has sido siempre mi alegría más grande, te amo más de lo que te puedes imaginar”,comentó en una de las tantas fotos que ha publicado en sus redes, en la que aparece con su hijo -fruto de su relación con Plutarco Haza- recién nacido.