Luis Miguel agrega fechas de conciertos en la CDMX

Luis Miguel agregó dos nuevas fechas a su Tour 2024 en la Arena Ciudad de México. Los nuevos conciertos están programados para el 23 y 24 de octubre, iniciando a las 21:00 horas.

Las entradas para estos eventos estarán disponibles en diferentes etapas. La preventa exclusiva para miembros del fan club comenzará el 26 de junio. Posteriormente, los tarjetahabientes de Banorte tendrán acceso a la preventa el 28 y 29 de junio. Finalmente, la venta general de boletos arrancará el 30 de junio a través del portal www.superboletos.com.

Zignia Live, la empresa promotora del evento, comunicó:

"Estas nuevas fechas se suman a las ya agendadas por LUIS MIGUEL en previas semanas en la ciudad de México para los días 8, 9, 11, 12, 15, 16, 20 y 21 de octubre, con lo cual rebasará su récord y tendrá 10 presentaciones en este 2024".

Con estas nuevas fechas, Luis Miguel es el artista con más conciertos en la Arena Ciudad de México, destacándose además por ser el único en presentarse 18 veces en el mismo recinto durante una gira.

El Tour 2024 de Luis Miguel ha despertado gran expectativa, con cada espectáculo ofreciendo un recorrido por su vasta discografía. Canciones emblemáticas como "Culpable o No", "Será que no me Amas", "La Incondicional" y "Entrégate", entre muchos otros éxitos, han resonado en sus conciertos, contribuyendo a romper récords históricos de asistencia y popularidad.

Luis Miguel en Cancún

“El Sol” también tendrá un concierto en Cancún este 2024, el 15 de noviembre en el estadio Beto Ávila. Este concierto promete ser una noche inolvidable, donde los asistentes podrán disfrutar de los grandes éxitos que han marcado la carrera del artista a lo largo de las décadas.

(Con información de Reforma)