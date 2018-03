Stephanie 'rompe el silencio' y habla de la serie de 'El Sol'

Agencia

MÉXICO.- Luego de que el mes pasado decidiera hablar abiertamente de su relación con Luis Miguel, la cantante Stephanie Salas reveló que su deseo de terminar con los tabúes de este romance del pasado son los que la animaron a romper el silencio.

“Es algo que ya era momento de hacer, ha pasado mucho tiempo a lo largo de esa historia y ha habido muchos tabúes, y yo siento que era momento de decir las cosas como fueron”, manifestó la actriz a diversos medios de comunciación en la Ciudad de México.

Asimismo, se le preguntó a la actriz su opinión sobre la nueva serie de Netflix en la que se contará su historia de amor con Luis Miguel, quien reiteró su postura con respecto a que su nombre aparezca en la serie sobre la vida del cantante. “Obvio hay que ver la serie... Mira, sí lo hacen bien y de una forma respetuosa por supuesto, adelante, si no pues diría ‘esa no soy yo’", declaró.

Cabe recordar que tras el romance que vivieron Luis Miguel y Stephanie Salas hace más de dos décadas nació Michelle, a quien el cantante reconoció como hija hace algunos años.

Finalmente, sobre la supuesta relación que el artista podría tener una joven de 19 años, Salas expresó: “Casi no le he seguido la pista ahora sí, sé que le fue bien el auditorio, me da mucho gusto”.

