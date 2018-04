'El Sol' brilla en el Auditorio Nacional

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luis Miguel fascinó durante el concierto que ofreció en el Auditorio Nacional, como parte de su gira internacional “México por siempre”, y dijo que gracias a sus fans es que hoy suma 36 años de carrera.

De acuerdo con Notimex, “Hay dos cosas importantes. Una es la música que me ha inspirado durante toda mi vida para seguir y seguir andando. La segunda, y no menos importante, o a lo mejor igual de importante porque si no fuera por la música no nos hubiéramos conocido durante 36 años”, expresó “El Sol” durante una pausa de su show.

“De esto me vengo enterando hace poco. No soy de contar los años, pero estos 36 son gracias al público, a ustedes las fans. Esa es mi segunda razón por la que estoy en el escenario esta noche. Un aplauso para ustedes, pero que se oiga bien fuerte”, añadió ante casi 10 mil personas que abarrotaron el recinto.

El concierto de Micky, como muchos también le llaman, inició con 45 minutos de retraso. Aunque el público estaba impaciente por verlo, una vez que apareció frente a ellos, se les olvidó la característica impuntualidad del artista.

Luciendo un traje negro con camisa blanca, zapatos de charol y acompañado de ocho músicos, así como de tres coristas, inició con las canciones “Si te vas”, “Tú sólo tú”, “Amor, amor, amor” y “Devuélveme el amor”. En ésta última se le observó muy inspirado.

Llegó entonces el espacio festivo de la noche al ritmo de 14 elementos del Mariachi Vargas de Tecalitlán que ejecutaban "La fiesta del mariachi" y "La llamarada".

"Serenata huasteca", “Soy lo prohibido", "Amanecí en tus brazos" y "El viajero" continuaron en el menú del mariachi y tras una breve ausencia del escenario, el cantante volvió con camisa negra desfajada y pantalón del mismo tono para cerrar su concierto a ritmo de pop.

"Muchachos de hoy", "Ahora te puedes marchar", "La chica del bikini azul", "Isabel" y "Cuando calienta el sol" pusieron de pie a sus fanáticos.

Simulando patinar en el escenario, a manera de despedida Luis Miguel lanzó pelotas gigantes a los presentes y regaló rosas blancas a las mujeres que se acercaron.