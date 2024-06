Luis Miguel… ¿es swifty? Storie de “El Sol” desata rumores.

En el mundo de la música, Taylor Swift siempre genera sorpresas y colaboraciones inesperadas que logran captar la atención de los fanáticos. Esta vez, ha sido Luis Miguel, “El Sol”, quien ha provocó un alboroto en las redes sociales al revelar que posiblemente, es un “swifty”.

📲| Mexican singer, Luis Miguel has posted an edit of him and Taylor Swift on his Instagram stories. pic.twitter.com/mTZqNDBwHc