La primera actriz Silvia Pinal, envió carta a Luis Miguel

MÉXICO.- Silvia Pinal reveló algunos detalles del momento en que decidió escribirle una carta a Luis Miguel con la finalidad de que el cantante conociera y conviviera con su bisnieta Michelle Salas.

Durante la entrevista que brindó al programa Hoy, la primera actriz dijo desconocer si este escrito fue el verdadero motivo por el que "El Sol" decidió acercarse a la ahora joven empresaria, y así lo explicó:

“No sé en qué punto sea cierto, yo sí le di a una carta a Rafael Herrerías porque sí es muy amigo de Luis Miguel, pero no sé hasta qué punto haya logrado algo, porque yo no lo he visto, ni me urge, ni me interesa, pero sí me gustó que tuviera contacto con Michelle porque eso es lo que me interesaba”.

Pero al interrogarla por lo que le escribió al intérprete sobre Michelle, Doña Silvia Pinal contestó: “Yo no les digo lo que decía, pero el resultado fue bueno porque estuvo y está en contacto con su hija, incluso en Los Ángeles vivieron juntos un rato y todo caminó muy bien”.

Sin dar más detalles de la relación que por ahora llevan su bisnieta y el artista, Pinal concluyó la entrevista, y por ahora sigue siendo un misterio si Michelle está nuevamente distanciada de su famoso padre, luego de que en la serie biográfica de "El Sol" se expusiera la forma en que su madre y él se conocieron y la procrearon.

Recientemente, Michelle Salas abrió su corazón durante el vlog que realizó para la revista ¡Hola! y luego de los rumores de su posible distanciamiento con Luis Miguel, sobre todo después de que en la serie biográfica de "El Sol" se expusiera a su madre como una mujer que siempre se le lanzaba al cantante, la joven modelo confesó que su vida no ha sido nada fácil.

Con información del portal de noticias Quién.