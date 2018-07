Renata Notni causa polémica con foto en Instagram

Agencia

Ciudad de México.- Renata Notni causó controversia en las redes sociales, entre sus 1.6 millones de seguidores.

La actriz mexicana, que protagonizó recientemente la telenovela mexicana "Mi adorable maldición", fue objeto de críticas el pasado fin de semana, a raíz de una polémica instantánea que compartió a través de su perfil de Instagram y que más tarde tomó la decisión de eliminar, según el portal People en Español.

En la imagen la joven intérprete de 26 años aparecía en la playa, en medio de sus vacaciones veraniegas, sosteniendo una estrella de mar en una de sus manos.

El hecho de que Notni pusiera supuestamente en peligro la vida del animal marino al sacarlo de su hábitat natural, para "presumirlo en una fotografía", generó gran malestar entre algunos de sus seguidores.

“No saques las estrellas de mar Renata. Se mueren. Sé un poco mas consciente”, se pudo leer entre las cientas de críticas que recibió la instantánea.

Tras la controversia generada y luego de eliminar la foto, Notni se vio en la necesidad de aclarar por medio de Instagram Stories que en ningún momento puso en peligro la vida de la estrella ya que, según explicó, se tomó la foto con la supervisión de un profesional que le asesoró en todo momento sobre lo que podía y no podía hacer para evitar perjudicar al animal marino.

Beach vibes only 🌞 🐓 Una publicación compartida de Renata Notni (@rennotni) el 30 Jun, 2018 a las 1:42 PDT

“Borré esta foto porque se me empezaron a alocar. Para los que no saben estábamos con profesionales y nos dijeron que si las sacas un segundo no pasa nada. Aguantan de 3 a 5 minutos fuera del agua”, explicó Notni.

La explicación de la actriz, sin embargo, no apaciguó demasiado los ánimos.

“No nos ‘alocamos’ nena, simplemente nos preocupamos por el planeta y que haya gente que te quiera imitar y no tenga los conocimientos y precauciones debidas. Me gustan tus post, pero como persona pública al momento de subir alguna foto deberías aclarar las situaciones”, le respondió una seguidora.