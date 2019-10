¿Luisito Comunica se distanció de Rayito por descubrir su infidelidad?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que por obra de Lizbeth Rodriguez, Rayito dejara en evidencia una infidelidad de Luisito Comunica, la amistad entre los youtubers quedó trastocada, al punto que parece que desde entonces están alejados.

De acuerdo a Tribuna, la ruptura de esta amistad no era evidente, hasta ahora que Luisito decidió hablar sobre los cambios que ha tenido que hacer en su vida, en un video en el que destaca lo que aprendido en los últimos meses.

“La verdad, amigos, les digo personalmente, en este momento, me encuentro muy pleno… He tenido que dar pauta a nuevos comienzos en algunos aspectos”.

El youtuber se abrió y confesó que ha “tenido que cambiar el modo de ver a algunas amistades”, por lo que se tuvo que alejar de ciertas personas y “despedirse parcialmente” de otras.

He aprendido también que hay personas que, aunque tu sepas que no son malintencionadas y aunque tu sepas que son buenas personas, está mejor tenerlas un poquito distanciadas, porque, aunque sus intenciones no sean malas y aunque los quieras muchísimo y los aprecies como no tienes idea, hay personas que tal vez te van a causar problemas”.

De inmediato, sus seguidores especularon que Luis hablaba de su amigo y también youtuber Rayito.