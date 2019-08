Lupillo Rivera se tatúa la cara de Belinda en grande

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Lupillo Rivera dejó a todos con la boca abierta al ver en el Instagram de la revista People en español, que en su brazo izquierdo tiene tatuado el rostro de la cantante Belinda causando polémica en las redes sociales.

En la foto se puede ver a Lupillo en un restaurant a lado de su padre Don Pedro Rivera, quien aparece atento a lo que dice su hijo quien ha tenido demasiado trabajo durante los últimos meses y es que lo hemos visto viajar de México a Estados Unidos constantemente, publicó El Debate.

Por si fuera poco hace unas semanas Belinda y Lupillo fueron captados en una fiesta de quince años, donde se les vio muy juntos a ambas celebridades quienes han levantado sospechas de un romance desde que comenzaron a trabajar en La Voz Azteca, donde han tenido gran popularidad.

También te puede interesar: Mamá de Belinda rechaza a Lupillo Rivera como novio de su hija

Recordemos que Lupillo ha dicho en varias entrevistas que solo mantiene una relación de amistad con la joven aunque varios de sus fans le han dicho todo lo contrario ya que sienten que Belinda está ocultando el romance para no atraer a la prensa.

Cabe mencionar que Lupillo Rivera hace unos días le hizo tremenda fiesta a su hija Lupita con la cual tiró la casa por la ventana y es que cumplió quince años de edad por lo que le dedicó un bello mensaje.

"Sé que muchas veces te he fallado y te pido perdón por no haber sostenido la familia como debía y hasta siento que te he fallado como hombre, pero de algo siempre tienes que estar segura @karizmarivera es que TE AMO y siempre serás lo más importante para mí", le escribió en un mensaje a la joven.

Además cada día se une más a sus hermanos de quienes estaba distanciados debido a varios problemas personales que se desataron a raíz de la muerte de su hermana la cantante Jenni Rivera, quien murió en un accidente aéreo hace algunos años a lado de su equipo personal.