Lyn May se quiere ligar… ¡Yalitza Aparicio!

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado martes, Saga Live con Adela Micha, tuvo como invitada a una de las vedettes mexicanas más importantes, nos referimos nada más y nada menos que a Lyn May.

Durante la interesante plática que sostenía con Adela Micha, Lyn May contó algunas de sus anécdotas románticas con expresidentes, empresarios y actores.

Destacó su bella y sensualidad, encantos con los que ha podido conquistar a los hombres más importantes de nuestro país.

También te puede interesar: Yuri intenta alabar a Yalitza Aparicio y la llama 'fea'

Durante la entrevista que le realizó Micha, la vedette confesó que su vicio son los hombres, que le gustan jóvenes, altos, caballeros y lindos; que se ha casado ya siete veces y que tuvo un romance con un ex presidente de México.

La vedette aseguró que a sus 67 años, aún no ha tenido un encuentro sexual con ninguna mujer, por lo que “está dispuesta a probar de todo antes de morir”.

Inmediatamente la periodista le preguntó con quién quisiera estar.

"No he pensado, con la que ganó el Oscar o lo va a ganar, no sé cómo se llama", a lo que respondió Micha, "¿con la Yalitza?". "Ajá, está guapa ella, está muy bonita, ¿no? ¿a poco no les gusta? está guapa", confirmó la bailarina.

Alguien de la audiencia de Adela, también le cuestionó el por qué no con Verónica Castro a lo que contestó la vedette.

"Verónica es muy linda, yo la quiero mucho, pero no sé, es que me tiene que atraer como persona y a mí me atrae esa muchacha", contestó.

Adela le aseguró a May que ella le pasará el mensaje a la oaxaqueña actriz de "Roma".