Yuri intenta alabar a Yalitza Aparicio y la llama 'fea'

CIUDAD DE MÉXICO.- Las críticas a la nominada a los premios Oscar, Yalitza Aparicio no se han hecho esperar y ahora la que entró en los dimes y diretes fue la cantante Yuri, quien criticó que en una sesión fotográfica de la actriz, no dejaron entrar a la prensa y hasta cubrieron con toallas a la actriz.

"Me gustaría que su gente fuera más accesible, no debe negarse, ni taparse la cara, vi que no los quiso recibir, eso hace mal a los artistas, ojalá podamos saber más de ella, puede ser un ejemplo para los demás", comentó Yuri para reprender a la novel actriz.

De acuerdo a Vanguardia, la polémica surgió cuando trató de elogiar su trabajo, su nominación y lo orgullosa que todos los mexicanos debemos estar de ella: "Me parece hermoso porque para el prototipo del ser humano que como una persona con este físico, pero es el talento el que verdaderamente habla, mucha gente dice que si estás en Hollywood tienes que estar muy mexicana, pero muy bonita y cuerpazo y ella es todo lo contrario, quiere decir que si se puede triunfar".

El comentario de la jarocha le ha valido duras críticas ya que se enfocó más en el físico de la protagonista de Roma y no tanto en su trabajo como actriz.