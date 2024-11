Madonna debate entre serie o película para su vida; pide ayuda a fans

Madonna utilizó su cuenta de Instagram para expresar su postura ante quienes le sugieren resumir su vida para adaptarla al cine o la televisión. En su publicación, invitó a sus seguidores a opinar sobre si su historia debería convertirse en una serie o en una película.

Acompañando su mensaje con varias fotografías de su rutina diaria, la icónica intérprete de ‘Like a Virgin’ dio a conocer que lleva cuatro años intentando llevar su vida a la pantalla grande.

Sin embargo, confesó que sus ambiciosas ideas y la magnitud de su historia han dificultado convertir su visión en realidad.

"Después de luchar durante días en Los Ángeles, escuchando a productores y agentes que me decían por qué no podía hacer mi película (¡llevo trabajando en ella cuatro años!) 'Reducir el tamaño, reducir la escala, pensar en pequeño', dicen. Me di cuenta de que todo en mi vida va a ser un desafío”, cuestionó la artista a sus fans.

La llamada ‘Reina del Pop’ aseguró que aún mantiene la esperanza en el proyecto, pero advirtió que busca hacer algo innovador.

"No he tenido caminos fáciles. Supongo que debería estar agradecida. Eso me obliga a pensar de manera diferente. No he tenido una vida normal. No puedo hacer esto de la manera habitual”.