Madre mía: Rosalía revela atrevida portada de su disco “Motomami”

La cantante Rosalía reveló la nueva portada de su disco “Motomami” misma que dejó boquiabiertos a sus seguidores e internautas en redes sociales, por su atrevido concepto.

El pasado lunes la intérprete de “Con altura” anunció a sus fans que ese día enseñaba la portada de “Motomami”, más tarde tuiteó una imagen que revelaba la icónica portada que causó sensación.

“Madre miiiiia aquí tenéis la portada de MOTOMAMI y este viernes adivina k nuevo tema se vieneee” escribió en su cuenta de Twitter.

En la imagen se puede apreciar a la cantante posando desnuda y la única “prenda” es un casco negro de motociclista, sus manos cubren sus partes íntimas, mientras que la palabra “Motomami” aparece como especie de grafiti en color rojo por ultimo aparece el nombre de Rosalía como si fuera escrito por pluma debajo de sus pechos y una “rayón” en su parte íntima.

En semanas anteriores Rosalía compartió un avance de su nueva canción “Hentai” a través de su cuenta oficial de TikTok, pero este material recibió burlas y comentarios negativos debido a que la letra de la canción se refiere al sexo y a Dios.

"Te quiero ride como mi bike, hazme tape modo spike. Yo la batí hasta que se montó. Segundo en chingarte, lo primero es Dios" se escucha en el video.

Este tema musical será parte de su próximo álbum “Motomami”, la letra causó opiniones divididas, donde unos pedían que regresara a su etapa de flamenco pop, sin embargo la cantante no se quedó callada y respondió a las críticas.

"Las personas que os está molestando la letra de "Hentai" ¿Estáis bien?", escribió la catalana.

New extract from the song “HENTAI” from @Rosalia’s next album MOTOMAMI. pic.twitter.com/k8iYBpIcpY