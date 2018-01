Visita Maite Perroni la Lagunilla para grabar video

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Las tradiciones y costumbres de México quedarán retratadas en el próximo video de Maite Perroni, quien tuvo como escenario un edificio abandonado en medio del barrio de la Lagunilla en la Ciudad de México; la producción del “Como yo te quiero” incluirá a la Virgen de Guadalupe, el papel picado y la variedad de flores que hay en el país.

La canción que la ex RBD interpreta junto a Alexis y Fido relatará una historia de amor, misma en la que a través de varias imágenes se resaltarán las tradiciones y costumbres de México, informó el portal E-consulta.

“Queremos enfatizar lo que es México en las calles y nuestras tradiciones. Buscamos utilizar símbolos relevantes y mencionar la importancia de Puerto Rico y Colombia en el género urbano, pero también la de México”, afirmo la cantante.

“Se verá a gente bailando y cantando para subrayar que México es parte de este movimiento”, agregó.

Sobre su gusto por la música urbana, la también actriz comentó: “desde el lugar en el que me he comprometido con este género, he tratado de compartir canciones que enaltezcan el amor y a la mujer con mucho respeto. Me enfoco en eso y no pienso en lo demás porque me gusta la música latina y lo que hacen mis compañeros”.

Asimismo, Maite aseguró que a pesar de haber iniciado su carrera como cantante de pop, ahora desea realizar proyectos con todos los ritmos latinos.

“Por eso me atreví a cantar bachata porque quiero disfrutar todos los géneros que existen en la música y poder entrar en cada uno de ellos. El reto ahora es disfrutar lo que estoy haciendo en este momento. Quiero poner el corazón, lograr compartir con la gente y si se logra algo importante, será un regalo”, finalizó.