Así luce Maite Perroni sin una gota de maquillaje

CIUDAD DE MÉXICO.- Maite Perroni paseó sin una gota de maquillaje por las calles de la Ciudad de México, sorprendieron a sus seguidores y a la prensa mexicana.

"Me fascina pintarme la boca de rojo. Combinarla con pestañas muy marcadas".

De acuerdo con información del portal de noticias Televisa Espectáculos, la actriz, de 34 años, fue captada por los paparazzi mientras disfrutaba de una tarde junto a su mascota, un bulldog inglés.

La protagonista de la telenovela 'Papá a toda madre' se olvidó del glamour y dejó claro que pese a lucir radiante en los escenarios y en televisión, al natural se ve igual de hermosa.

El 'secreto' para lucir perfecta al natural

En 2014, la ex RBD detalló a la revista Glamour cuáles eran sus secretos de belleza para lucir siempre un cutis impecable, terso y sin impurezas.

Precisó que mantenía su cara hidratada aplicando cremas naturales; pero que la clave es una alimentación sana, balanceada y sin grasa, hecho que también beneficiará el aspecto del cuerpo.

Maite Perroni indicó que también opta por utilizar maquillaje natural y no tan recargado. "Me fascina pintarme la boca de rojo. Combinarla con pestañas muy marcadas y sombras suaves se ha convertido en mi tendencia favorita. La piel luminosa también es un must", enfatizó a la publicación.