Confirman dueto romántico entre Maluma y Christian Nodal

CIUDAD DE MEXICO.- El dueto que se venía ‘cocinando’ desde hace unos meses entre Christian Nodal y Maluma ya es toda una realidad y la canción que grabaron juntos aparecerá en el próximo material discográfico del joven cantante de regional mexicano.

De acuerdo con vanguardia.com, y fue precisamente Nodal quien confirmó la noticia al ser entrevistado en el programa ‘Hoy’. “Con Maluma ahí viene un dueto muy romántico, muy bonito”, comentó el intérprete de ‘Adiós Amor’ y agregó que el dueto será en versión ranchera.

“(Maluma) grabó la maqueta y la verdad que me gustó mucho, nunca lo había escuchado en esa faceta y sé que le va a gustar a sus fans y a los míos”.

La idea del dueto entre el cantante de reggaetón colombiano, con el intérprete de regional mexicano surgió luego de que Maluma subió hace unos meses, un video en sus redes sociales en el que aparece cantando el éxito de Nodal ‘Adiós Amor’.

Maluma responde a ‘haters’ de ‘Mala Mía’

Maluma, el popular cantante de reguetón, inicia mañana su gira española en Palencia envuelto en polémica que envuelve a sus letras con acusaciones de colectivos feministas que le culpan de cosificar a la mujer.

De acuerdo con información de Vanguardia y El Informador, el cantante colombiano ha encajado numerosas críticas por las polémicas letras de sus canciones y de su último videoclip “Mala Mía”. Grupos feministas han recogido firmas para evitar que dichas letras se escuchen en la gira que el músico latino inicia en Palencia y que visitará cuatro ciudades más: Madrid, Sevilla, Valencia y Barcelona.

Precisamente este videoclip donde Maluma aparece nada más empezar en la cama y rodeado de mujeres en ropa interior mientras la letra de la canción dice “así es mi vida, es solo mía” y “en el fondo me quieren por eso me imitan” desencadenó una intensa campaña en las redes sociales con el hashtag #MejorSolaQueConMaluma.

"Una cosa es quien está al frente de la cámara y otra quien está detrás. Aquel es Maluma y este es Juan Luis, que es muy familiar. Mi madre y mi hermana tuvieron un papel muy importante en mi crianza, así que lo primero que aprendí fue a respetar y a valorar a la mujer", asegura el colombiano en una entrevista en Madrid.

La Plataforma en Defensa de los Derechos de las Mujeres y partidos políticos como Ganemos Palencia han cuestionado duramente al Ayuntamiento por colaborar con 36.000 euros con el artista, al que se ha presentado como "la estrella" de las fiestas de San Antolín, y a la vez poner en marcha toda una campaña para prevenir las agresiones sexistas durante las fiestas.

"No es que me duela, porque he ido creando un blindaje frente a estos comentarios, pero respeto a todas las personas que tienen opiniones diferentes a la mía", señala, sin poder evitar una sonrisa cuando se le menciona la etiqueta que congregó a cada vez más detractoras y detractores, #MejorSolaQueConMaluma.

En su defensa, indica que es "de los pocos artistas que se atreve a hablar de la realidad que vive la juventud día a día" y señala que lo más importante es que sus temas "tengan éxito y que la gente las disfrute".