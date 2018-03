Despacito se tiene que ir: Maluma

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Podríamos decir que el 2017 fue el año de Despacito, y es cierto; sin embargo, el tema pasó a ser leyenda y ahora parece ser un indispensable en las emisoras de radio y en las fiestas.

De acuerdo con información del portal de entretenimiento E Latinoamérica, mientras que a unos todavía les emociona escuchar el tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee, otros tantos están verdaderamente hartos de él. En ese último grupo se encuentra...

¡Maluma!

Sí, recientemente el cantante colombiano habló de la canción que alcanzó notoriedad mundial gracias a un remix con Justin Bieber, y no tuvo reparos en confesar que no quiere que suene más.

También te puede interesar: Maluma reacciona a una foto 'atrevida' de Belinda

Durante una participación en el programa 1 Has 2 Go de Billboard le pidieron al colombiano elegir entre tres hits del género urbano como El Farsante de Ozuna y Romeo Santos, Mi Gente de J Balvin y Willy William, y Despacito, uno que tendría que irse. El intérprete de Corazón no dudó en revelar lo que siente hacia la última de las opciones...

"Amo a Luis Fonsi pero, hermano, estoy realmente cansado (de dicha canción). Te amo, pero Despacito se tiene que ir, bye".

¿Lo apoyas?

Cuando le pidieron a Maluma elegir uno que se fuera entre estos tres colegas y amigos: Marc Anthony, Sharika y Ricky Martin, la respuesta fue también muy clara: "Marc se tiene que ir porque lo amo. Es más que mi compañero en la música, es mi amigo, uno de los mejores".

También, quedó claro que Maluma prefiere los tatuajes y los piercings antes que las cadenas.

Maluma estrena canción del mundial

¡Finalmente! Maluma presentó Colors, el tema especial para el Mundial Rusia 2018 que el colombiano creó en colaboración con Coca-Cola, y de que te hará bailar, es un hecho.

De acuerdo con información del portal de noticias E Latinoamérica, Con una breve entrevista, donde descubrimos que Maluma Baby es todo un fan del balompié, el cantante compartió que estaba sumamente emocionado por esta gran oportunidad, agregando que si él pudiera formar su propia selección incluiría a Shakira en ella, Marc Anthony.

Además de Maluma, la canción también es interpretada por el cantante estadounidense de 28 años y de origen haitiano, Jason Derulo. Si bien él ya había presentado el tema en su canal de YouTube, la realidad es que éste cobra otro ritmo con la voz del colombiano.